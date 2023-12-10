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«حزب الله» يستهدف موقع قيادة للاحتلال الإسرائيلي بطائرات مسيرة ملغومة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 ديسمبر 2023, 04:35 مساء
«حزب الله» يستهدف موقع قيادة للاحتلال الإسرائيلي بطائرات مسيرة ملغومة
صواريخ تابعة لحزب الله اللبناني. (الإنترنت)
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أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية أنها أطلقت طائرات مسيَّرة ملغومة على موقع قيادة تابع للاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، فيما شن الاحتلال ضربات جوية على جنوب لبنان مع استمرار أعمال العنف عبر الحدود اللبنانية التي أشعلها العدوان على غزة.

وقال حزب الله إنه استخدم الطائرات المسيَّرة الملغومة لمهاجمة موقع قيادة إسرائيلي بالقرب من مستوطنة «يعارا» الساعة العاشرة صباحا، بحسب «رويترز».

المقاومة ستواصل استنزاف الاحتلال
وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في كلمة يوم الأحد أرسلها المكتب الإعلامي للجماعة عبر البريد الإلكتروني «المقاومة ستواصل استنزافها للعدو، ولن تتوقف ما لم يتوقف العدوان على غزة ولبنان».

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وزعم جيش الاحتلال أن «أهدافًا جوية مشبوهة» عبرت من لبنان وجرى اعتراض اثنين منها، وأضاف أن جنديين أصيبا بجروح متوسطة، فيما أصيب عدد آخر بجروح طفيفة جراء الشظايا واستنشاق الدخان، وذكر الاحتلال أن طائراته نفذت «سلسلة واسعة من الضربات على أهداف لحزب الله في الأراضي اللبنانية»، بحسب «رويترز».

ويمثل تبادل إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، أسوأ قتال بينهما منذ حرب العام 2006، واقتصر العنف إلى حد كبير في المنطقة الحدودية. 

 دعم الفلسطينيين في قطاع غزة
ودوت صفارات الإنذار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عدة مواقع على الحدود، وفي بيروت، رأى السكان ما يبدو أنهما طائرتان حربيتان تحلقان، وقال حزب الله إن هجماته تأتي دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة، وأعلن يوم السبت عن تنفيذ 10 هجمات.

وفي هجوم على موقع مختلف على الحدود الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد قال حزب الله إن مقاتليه أصابوا موقعا إسرائيليا إصابة مباشرة باستخدام «الأسلحة المناسبة».

وقصفت الغارات الجوية الإسرائيلية مشارف قرية يارون في لبنان في مكان غير بعيد عن موقع ذلك الهجوم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية وشاهد في المنطقة.

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