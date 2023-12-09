«حزب الله» يستهدف مواقع للاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهدافه ستة مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة للأهداف.

وفي بيانات عدة متتالية بدأت منذ صباح اليوم السبت ذكر حزب الله اللبناني أنه استهدف كلًا من موقع المطلة وراميا والسماقة والبغدادي والعاصي وثكنة بيرانيت وحقق إصابات مباشرة للأهداف المذكورة، كما نقلت وكالة «سبوتنيك».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت رصد إطلاق قذائف عدة من لبنان نحو إسرائيل الليلة الماضية. وزعم في بيان أنه رد على مصادر النيران، مشيرًا إلى قصف أهداف لحزب الله داخل لبنان من بينها مقار قيادة عملياتية.

استهداف موقع في مزارع شبعا اللبنانية

فيما كان حزب الله قد أعلن مسبقا أنه استهدف أمس الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان خمسة مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف صباحًا موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهدف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة.

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وأضاف أنه قصف ثلاثة أهداف لجيش الاحتلال في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف مربض «خربة ماعر» وموقع الراهب وثكنة ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.