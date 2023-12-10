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مصرع ستة أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في جنوب شرق الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 ديسمبر 2023, 12:53 مساء
مصرع ستة أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في جنوب شرق الولايات المتحدة
الدمار الذي خلفته الأعاصير التي ضربت رولينغ فورك في ولاية ميسيسيبي الأميركية، 25 مارس 2023. (أ ف ب)
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أودت الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية في ولاية تينيسي الأميركية، اليوم السبت بحياة ستة أشخاص على الأقل، وألحقت أضرارا جسيمة بالمنازل وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي، وفق ما ذكرت السلطات.

وقضى ثلاثة أشخاص في الضاحية الشمالية لمدينة ناشفيل، عاصمة هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونشر مكتب إدارة الطوارئ في ناشفيل، صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أشجارا مقتلعة ومنازل مدمرة.

وذكر المكتب على منصة إكس (تويتر سابقاً)، «للأسف، يمكننا أن نؤكد مصرع ثلاثة أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في نيسبيت لاين».

كما ضرب إعصار قمعي مدينة كلاركسفيل بشمال الولاية، مما أدى أيضا إلى سقوط ضحايا.

استمرار عمليات البحث والإنقاذ
وقالت سلطات مقاطعة مونتغومري في بيان «يمكننا أن نؤكد أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، بالغان وطفل»، مشيرة إلى أن «23 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى»، موضحة أن فرق الإنقاذ «لا تزال تجري عمليات بحث وإنقاذ (بعد) هذه الكارثة»، داعية السكان إلى عدم المجازفة والخروج إلى الطرقات.

وأعلن رئيس بلدية كلاركسفيل جو بيتس حالة الطوارئ وفرض حظر التجول اعتباراً من السبت عند الساعة التاسعة مساء (03,00 ت غ الأحد).

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وقال بيتس في بيان «أجد أنه من الضروري لصحة وسلامة وراحة السكان فرض حظر التجول في المدينة هذا المساء (9/12) ومساء الغد (10/12)».

كما أبلغ نحو 52 ألف منزل عن انقطاع التيار الكهربائي في الولاية مساء السبت، بحسب موقع أميركي متخصص برصد انقطاعات الكهرباء.

وأشار مزود خدمات الكهرباء والاتصالات «سي دي إي لايتباند»، إلى انقطاع التيار عن أكثر من 14 ألفا من عملائه في كلاركسفيل. وكتب على منصة إكس «سنعمل على مدار الساعة لإعادة التيار إلى مدينتنا في أسرع وقت ممكن».

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية صفوفا من المنازل دمرتها الرياح العاتية، التي تسببت أيضاً في اقتلاع الأشجار وقلب المركبات وسقوط أعمدة الكهرباء.

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