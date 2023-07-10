قتيل جراء أمطار غزيرة وفيضانات في شرق الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات المتواصلة، اليوم الإثنين، في شمال شرق الولايات المتحدة في مقتل شخص، وفق ما أعلنت السلطات.

صدرت تحذيرات من فيضانات في ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت وبنسلفانيا وماساتشوستس وفيرمونت، ونبّهت مصلحة الأرصاد الجوية من أن هذه الفيضانات قد تكون «مميتة»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت والكثير من المقاطعات في ولاية نيويورك، بما في ذلك مقاطعة أورانج حيث أكدت السلطات أن سوء الأحوال الجوية قد تسبب في وقوع ضحية. والضحية وفق وسائل إعلام امرأة قُتلت أثناء محاولتها مغادرة منزلها مع كلبها في منطقة هادسون فالي عندما جرفتها المياه.

وضع فرق استجابة سريعة

في فيرمونت، حيث «تحدث فيضانات مباغتة»، وفق مصلحة الأرصاد الجوية، قال مكتب الحاكم فيل سكوت إنه وضع فرق استجابة سريعة «في مواقع استراتيجية في أنحاء الولاية، في حال الحاجة إلى مساعدتها في عمليات الإجلاء والإنقاذ».

وتساقطت أمطار غزيرة الأحد على ولاية نيويورك متسببة بفيضانات «مهددة للأرواح» حولت الطرق إلى ممرات مائية جرفت معها جسورًا ودمرت أجزاءً من الطرقات وحاصرت أشخاصًا في سياراتهم.

- شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ

- 15 وفاة جراء أمطار غزيرة جنوب غرب الصين

وأعلنت حاكمة الولاية كاثي هوشول حالة طوارئ في مقاطعة أورانج، شمال غرب مدينة نيويورك، وفي مقاطعة أونتاريو بوسط الولاية، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 200 ملم من الأمطار أحدثت ظروفًا «مهددة للأرواح بسبب الفيضانات». وقالت «نقترب من مرحلة خطرة في أوضاع الطقس هذه».

انقطاع الكهرباء عن أكثر من 12 ألف مشترك

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 12 ألف مشترك مساء الأحد، حسبما قال مكتبها. وجرى إغلاق طرق سريعة مساء الأحد في خمس مقاطعات على الأقل في الولاية، بما في ذلك ويستشستر التي تقع شمال نيويورك مباشرة وبمحاذاة نهر هدسون.

وأوقفت شركة أمتراك للسكك الحديدية، من الساعة الخامسة والنصف صباحًا، الخطوط بين عاصمة الولاية ألباني ومدينة نيويورك «بسبب سوء الأحوال الجوية»، بحسب بيان لها.

وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار غزيرة مجددًا الإثنين و«حتى الثلاثاء»، ومن المحتمل حدوث فيضانات مفاجئة أخرى.