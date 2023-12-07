  • Alwasat News
Atwasat

سلسلة حوادث أودت بحياة عسكريين أميركيين تدفع واشنطن لمنع تحليق طائرة «أوسبري»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 12:06 مساء
سلسلة حوادث أودت بحياة عسكريين أميركيين تدفع واشنطن لمنع تحليق طائرة «أوسبري»
طائرة «أوسبري» خلال مناورات في الفلبين، 21 أغسطس 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن الجيش الأميركي أنه قرر في إطار إجراء احترازي منع كل طائراته من نوع «أوسبري» من التحليق، وذلك بعدما تعرضت طائرات عدة من هذا النوع لحوادث مميتة كان آخرها في اليابان في نهاية نوفمبر حين قُتل ثمانية عسكريين أميركيين.

وقال الجيش في بيان أمس الأربعاء إن قائد قيادة العمليات الخاصة في سلاح الجو «أمر بإيقاف عملياتي» لهذه الطائرات العسكرية التي يمكنها الإقلاع والهبوط عمودياً مثل مروحية والتحليق أفقياً مثل طائرة عادية، وفق وكالة «فرانس برس».

مقتل 8 عسكريين أميركيين جنوب غرب اليابان 
وأوضح البيان أن القرار اتُخذ للحد من المخاطر بينما يستمر التحقيق في أسباب آخر حادث مميت تعرضت له طائرة من هذا النوع في 29 نوفمبر في جنوب غرب اليابان وراح ضحيته ثمانية عسكريين أميركيين.

من جهتها، قالت البحرية الأميركية في بيان ثان إن هذا القرار سيسري أيضاً «كإجراء احترازي» على طائراتها من نوع أوسبري والتي تسمى أيضاً «سي في-22».

- حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟

وفي بيانه، أوضح سلاح الجو أنه إذا كانت العناصر الأولى للتحقيق تشير إلى أن عيباً مادياً تسبب في الحادث، فإن السبب الكامن وراء هذا العيب غير معروف حتى الآن.

وأضاف أن إيقاف هذه الطائرات عن الطيران سيوفر الوقت والحيز اللازمين لإجراء تحقيق كامل لتحديد الأسباب ووضع التوصيات حتى يتمكن أسطول «سي في-22» التابع لسلاح الجو من الطيران مرة أخرى.

تساؤلات حول سلامة طائرات «أوسبري» متعددة الحوادث
وكثرت التساؤلات حول سلامة هذا النوع من الطائرات بعد أن تعددت الحوادث التي تعرضت لها خلال الأعوام الماضية. وفي 29 نوفمبر تحطمت أوسبري تابعة لسلاح الجو الأميركي في البحر قرب جزيرة ياكوشيما في جنوب اليابان وقضى كل من كان على متنها وعددهم ثمانية عسكريين جميعهم أميركيون. وكانت هذه الطائرة يومها تقوم بمهمة تدريب روتينية.

ووقع هذا الحادث بعد أسابيع فقط من تحطم طائرة عسكرية أخرى من نوع أوسبري في شمال أستراليا في أغسطس ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر مشاة البحرية الأميركية «المارينز».

وفي العام 2022، قضى أربعة أشخاص في النروج كانوا على متن أوسبري تحطمت أثناء تدريبات لحلف شمال الأطلسي.

وأوقفت اليابان رحلات طائراتها من طراز أوسبري منذ حادث الأربعاء وطلبت من الجيش الأميركي أن يفعل الشيء نفسه على الأراضي اليابانية، كإجراء احترازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يحصل على جائزة الخلال الذهبي

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يحصل على جائزة الخلال الذهبي
«الفيلم الفلسطيني» أبرز فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

«الفيلم الفلسطيني» أبرز فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
«غزة قصيدتنا» أولى فعاليات ليالي المدينة عن فلسطين في بيت نويجي

«غزة قصيدتنا» أولى فعاليات ليالي المدينة عن فلسطين في بيت نويجي
استشهاد جميع أفراد أسرة مراسل الجزيرة في غزة مؤمن الشرافي بقصف إسرائيلي لمخيم جباليا

استشهاد جميع أفراد أسرة مراسل الجزيرة في غزة مؤمن الشرافي بقصف إسرائيلي لمخيم ...
غوتيريس يحذر مجلس الأمن من تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر بسبب الأوضاع في غزة

غوتيريس يحذر مجلس الأمن من تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر بسبب الأوضاع في غزة
شاهد.. «القسام» تدمر وتحرق دبابات الاحتلال الإسرائيلي في الشجاعية شمال غزة

شاهد.. «القسام» تدمر وتحرق دبابات الاحتلال الإسرائيلي في الشجاعية شمال غزة
بيلينغهام.. «الفتى الذهبي» يبدأ السير على طريق حصد الجوائز

بيلينغهام.. «الفتى الذهبي» يبدأ السير على طريق حصد الجوائز
السعودية تتوقع عجزًا بموازنتها ليصل إلى 21 مليار دولار في 2024

السعودية تتوقع عجزًا بموازنتها ليصل إلى 21 مليار دولار في 2024
القبة الفلكية تحتفي بـ«سيرة الألم» للشاعر د. جمعة عتيقة

القبة الفلكية تحتفي بـ«سيرة الألم» للشاعر د. جمعة عتيقة
المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل

المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل
معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات المونديال

معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات...
نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»

نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»
لاعب الأهلي طرابلس السابق حسين مصباح يستعيد ذكرياته مع الشقيقين السري

لاعب الأهلي طرابلس السابق حسين مصباح يستعيد ذكرياته مع الشقيقين السري
مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023

مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023
«يونيسف»: طفل من كل 5 في الدول الغنية يعيش في الفقر

«يونيسف»: طفل من كل 5 في الدول الغنية يعيش في الفقر
دعت إلى تحقيق مستقل.. «رايتس ووتش»: «دانيال» كانت ستصبح أقل فتكا لو استجابت السلطات لإشارات الخطر

دعت إلى تحقيق مستقل.. «رايتس ووتش»: «دانيال» كانت ستصبح أقل فتكا لو استجابت ...
العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ

العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ
إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين

إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فقدان مروحية عسكرية غيانية قرب الحدود مع فنزويلا
فقدان مروحية عسكرية غيانية قرب الحدود مع فنزويلا
الجيش الأميركي يمنع تحليق طائراته من نوع أوسبري بعد سلسلة حوادث
الجيش الأميركي يمنع تحليق طائراته من نوع أوسبري بعد سلسلة حوادث
مقتل 3 أشخاص برصاص مسلح في لاس فيغاس قبل أن يُقتل
مقتل 3 أشخاص برصاص مسلح في لاس فيغاس قبل أن يُقتل
تحديد 17مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية في روسيا
تحديد 17مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية في روسيا
رئيس البيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري يخرج من السجن
رئيس البيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري يخرج من السجن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في ......
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟...
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال البلاد
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال ......
نتانياهو: قبول اتفاق للإفراج عن الرهائن «القرار الصحيح»
نتانياهو: قبول اتفاق للإفراج عن الرهائن «القرار الصحيح»...
المزيد
إردوغان من أثينا: نأمل تدشين عهد جديد في العلاقات مع اليونان
إردوغان من أثينا: نأمل تدشين عهد جديد في العلاقات مع اليونان...
سلسلة حوادث أودت بحياة عسكريين أميركيين تدفع واشنطن لمنع تحليق طائرة «أوسبري»
سلسلة حوادث أودت بحياة عسكريين أميركيين تدفع واشنطن لمنع ......
قتيلان و5 جرحى نتيجة إطلاق نار بمدرسة في روسيا
قتيلان و5 جرحى نتيجة إطلاق نار بمدرسة في روسيا...
رئيس البيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري يخرج من السجن
رئيس البيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري يخرج من السجن...
تحديد 17مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية في روسيا
تحديد 17مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية في روسيا...
المزيد