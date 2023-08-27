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حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 11:42 صباحا
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
طائرة «أوسبري» خلال مناورات في الفلبين، 21 أغسطس 2023 (أ ف ب)
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تحطمت طائرة عسكرية أميركية «أوسبري»، اليوم الأحد، في جزيرة أسترالية نائية شمالي البر الرئيسي أثناء تدريبات مشتركة، حسب وزارة الدفاع الأسترالية، دون الإبلاغ عن قتلى.

وقال مسؤولون إن الطائرة هي من طراز «أوسبري»، وكانت تنقل عسكريين أميركيين. وأفادت وسائل إعلام محلية بوجود 20 شخصا على متنها لدى وقوع الحادث، قبل إعلان مقتل ثلاثة من ركاب الطائرة، حسب وكالة «فرانس برس».

وشاركت الطائرة المحطمة في سلسلة تدريبات مشتركة خلال مناورات قتالية يجريها الجيشان الأميركي والأسترالي بمشاركة آلاف الجنود، بالإضافة إلى قوات من دول أخرى مثل إندونيسيا والفلبين.

الطائرة الأبرز في أسطول المارينز
وطائرة «أوسبري» (العُقاب النّساري بالإنجليزية) قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى، لمنحها قدرة المروحية على المناورة، أو إلى الإمام من أجل التحليق أفقيا كطائرة عادية.

وتتولى هذه الطائرة عدة مهام، أبرزها النقل، وهي من الأبرز في أسطول قوات البحرية ومشاة البحرية (المارينز). إلا أن سجلّها في مجال السلامة الملاحية واجه أسئلة عدة في ظل تعدد الحوادث التي تعرضت لها خلال الأعوام الماضية.

في أبريل 2000، قضى 19 عنصرا من «المارينز» إثر تحطم طائرة من هذا الطراز خلال مهمة تدريب في ولاية أريزونا الأميركية.

كما قضى ثلاثة من المارينز في 2017 لدى تحطّم طائرة «أوسبري» بعد احتكاكها بمؤخرة سفينة نقل لدى محاولتها الهبوط على منصة بحرية عائمة قبالة السواحل الشمالية لأستراليا.

لا جنود استراليين بين مصابي الحادث
وفيما يخص حادث اليوم، أكدت هيئة «كير فلايت» لخدمات الانقاذ الجوي نقل ثلاثة من ركاب الطائرة إلى مستشفى مدينة داروين بشمال أستراليا، مضيفة أن أحدهما في حال حرجة، والآخرين وضعهما مستقر.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان: «في هذه المرحلة المبكرة الحرجة، ينصّب تركيزنا على الاستجابة للحادث، وضمان سلامة كل من على صلة به»، مؤكدة في الوقت عينه عدم وجود أي جندي أسترالي من ضمن هؤلاء المصابين.

- 23 جريحا من «المارينز» الأميركي بتحطم طائرة عسكرية في أستراليا

وأشارت خدمات الاسعاف، في وقت سابق، إلى «تحطم طائرة» في جزيرة ملفيل، على مسافة 60 كلم شمال البرّ الأسترالي. بينما أوضحت شبكة «إيه بي سي» العامة أنه جرى إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة «أوسبري» خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد.

شمال أستراليا.. منصة مهمة للجيش الأميركي
وبباتت مناطق شمال أستراليا تكتسب أهمية متزايدة في الأعوام الأخيرة كمنصة للجيش الأميركي، مع سعي البلدين الحليفين إلى مواجهة النفوذ المتنامي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويعد حادث اليوم الأحد الثاني من نوعه في أستراليا خلال أقل من شهرين. ففي يوليو، قتل أربعة أستراليين لدى سقوط طائرتهم المروحية من طراز «تايبان» في المياه خلال مناورات أخرى قبالة كوينزلاند شمال شرق البلاد.

وشاركت هذه الطائرة في مناورات ضخمة، شملت أكثر من 30 ألف عسكري من الولايات المتحدة وأستراليا ودول أخرى، وتحطمت في حينه في المياه قرب جزر ويتسانداي قبالة المناطق الشمالية الشرقية لأستراليا.

وأعلن الجيش الأسترالي آنذاك أنه سيوقف طلعات هذه المروحيات التي يضم أسطوله 45 منها. وسبق لأستراليا أن أعلنت خططا، لاستبدال أخرى من طراز «بلاك هوك» أميركيّة الصنع بأسطولها من المروحيّات القديمة من طراز «تايبان».

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