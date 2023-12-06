بوتين يصل إلى السعودية محطته الثانية في جولته بالشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض الأربعاء، بحسب وسائل إعلام روسية، في المحطة الثانية من جولة دبلوماسية تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بهدف مناقشة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإنتاج النفط..

وبدأ بوتين جولته في أبوظبي، حيث التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في رحلة خارجية نادرة خارج روسيا التي تحاول تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط وسط حصار غربي، بحسب «فرانس برس».

وحطت طائرة الرئيس الروسي في الرياض مساء الأربعاء، حيث كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وفق الأعراف الدبلوماسية السعودية، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. ومن المقرر أن يلتقي بوتين الأمير محمد بن سلمان، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الروسي.

قنابل دخان بألوان العلم الروسي

وفي وقت سابق الأربعاء، قام بوتين بزيارة عمل إلى الإمارات التقى خلالها نظيره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وحظي بمراسم استقبال رسمية مع حرس الشرف في القصر الرئاسي، بينما عبرت دورية جوية السماء وأطلقت قنابل دخان بألوان العلم الروسي كما سُمع إطلاق طلقات مدفعية من مسافة قريبة، وفقا لمشاهد نشرها الكرملين.

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وأكد بوتين في بداية لقائه مع الشيخ محمد بن زايد أن «بفضل موقفكم، وصلت علاقاتنا إلى مستوى غير مسبوق»، مشيدا بدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها «الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في العالم العربي»، وتحدث عن «مشاريع في قطاع الغاز والنفط».

ولم تتخذ الإمارات والسعودية موقفا واضحا داعما لموسكو أو لكييف في الحرب في أوكرانيا، إلا أن الرياض رفضت التجاوب مع طلب أميركي لزيادة إنتاج النفط الذي ارتفعت أسعاره بسبب الحرب.

وقال الرئيس الروسي إنه سيتحدث مع نظيره الإماراتي بشأن الوضع «في المناطق الساخنة»، مشيرا إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وأيضا إلى «الأزمة في أوكرانيا».

خفض إنتاج النفط في إطار «أوبك بلس»

كذلك، أشارت الرئاسة الروسية إلى أن الرئيسين سيناقشان خفض إنتاج النفط في إطار «أوبك بلس»، وهو تحالف من الدول المصدرة للنفط «أوبك» وشركائها وروسيا عضو فيه. ولكن برنامج الزيارة لم يتطرق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في دبي.

وسيبحث بوتين مع ولي العهد السعودي مسائل تتعلق بالاستثمارات، وكذلك «تعاونهما في قطاع الطاقة» الذي من شأنه أن يضمن «وضعا مستقرا ويمكن التكهن به» في السوق الدولية، وفق الكرملين.

وفي السعودية أيضًا، سيعرض فلاديمير بوتين أيضًا رؤيته للوضع الدولي بما يشمل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، و«سبل العمل على وقف التصعيد»، بحسب الرئاسة الروسية.

بوتين تغيب عن آخر الاجتماعات الدولية الكبرى

تغيب بوتين عن آخر الاجتماعات الدولية الكبرى مثل قمة مجموعة العشرين في الهند في سبتمبر وقمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا في أغسطس.

وقال إنه تجنب المشاركة في هذه اللقاءات حتى لا «يحرج» المنظمين. ولكن مذكرة المحكمة الجنائية ما زالت تعرقل تحركاته لأنه قد يتم اعتقاله إذا توجه إلى بلد عضو في المعاهدة التأسيسية للمحكمة. ولكن الإمارات والمملكة العربية السعودية لم توقعا على المعاهدة التأسيسية المعروفة بنظام روما.

كان بوتين يفضل حتى الآن السفر إلى بلدان حليفة. ففي أكتوبر، استقبله نظيره شي جين بينغ في الصين على هامش منتدى طرق الحرير الجديدة. وقبل ذلك ببضعة أيام، ذهب إلى قيرغيزستان، وهي دولة أخرى قريبة جداً من موسكو، في أول رحلة له إلى الخارج منذ صدور مذكرة التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية. لكن الرئيس الروسي يرى راهنًا أن السياق الدولي أكثر ملاءمة له.