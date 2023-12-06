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المحكمة الدستورية في البيرو تأمر بإطلاق «فوجيموري»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 10:41 صباحا
المحكمة الدستورية في البيرو تأمر بإطلاق «فوجيموري»
مؤيدون لرئيس البيرو الأسبق البرتو فوجيموري يطالبون بالإفراج عنه في تظاهرة في العاصمة ليما في 17 مارس 2022. (أ ف ب)
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أمرت المحكمة الدستورية في البيرو الثلاثاء بالإفراج فوراً عن الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري البالغ من العمر 85 عاماً والذي يقضي منذ 2009 في سجن بالعاصمة ليما حُكماً مدته 25 عاماً لارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.

ويقضي القرار الصادر عن المحكمة بالإفراج فوراً عن فوجيموري الذي حكم البلاد بقبضة من حديد من العام 1990 إلى العام 2000، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأدين الرئيس الأسبق بقتل 25 شخصاً في مجزرتين ارتكبتهما وحدات «كوماندوس» التابعة للجيش في إطار ما أطلقت عليه الحكومة في حينه «الحرب على الإرهاب» (1980-2000).

عفو رئاسي في 2017
وحصل فوجيموري في 2017 على عفو رئاسي «لأسباب إنسانية» وخرج من السجن، لكنّ المحكمة العليا ما لبثت أن ألغت هذا العفو وأعيد الرئيس الأسبق إلى السجن.

وقال فوجيموري حينها إنّ «العودة إلى السجن هي حكم بإعدام بطيء ومؤكّد».

وأعادت بقرارها الصادر الثلاثاء وغير القابل للطعن، المحكمة العليا العمل بالعفو الرئاسي الممنوح لفوجيموري.

ويعاني الرئيس الأسبق بشكل متكرّر من مشاكل في الجهازين التنفّسي والعصبي، بما في ذلك شلل في الوجه وارتفاع في ضغط الدم.

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