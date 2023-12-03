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البيرو تسمح بزيادة عدد زوار ماتشو بيتشو لـ5600 شخص يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 12:07 مساء
البيرو تسمح بزيادة عدد زوار ماتشو بيتشو لـ5600 شخص يوميا
الموقع الأثري لماتشو بيتشو في بيرو، في 2 نوفمبر 2020. (أ ف ب)
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ستزيد البيرو عدد الأشخاص الذين يمكنهم زيارة موقع ماتشو بيتشو الذي يعد من أحد أهم معالمها، وفق ما أعلن مسؤولون، اليوم السبت، في محاولة لدعم قطاع السياحة الذي لم يتعاف بعد من تبعات جائحة كوفيد.

وأكيد بيان لوزارة الثقافة بأن إدراة الموقع سمحت بزيادة عدد زوار القلعة التي تعود إلى حضارة الإنكا، ليصل إلى 4500 شخصا يوميا «وفي أيام محددة يمكن زيادته إلى 5600» اعتبارا من 1 يناير، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويسمح الموقع حاليا باستقبال ما بين 3600 و3800 زائر يوميا، وفي سبتمبر الماضي، أغلقت البيرو ثلاثة أقسام في ماتشو بيتشو بسبب تآكل عدد من هياكلها الحجرية.

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وقالت مندوبة الوزارة في مدينة كوسكو ماريتزا روزا كانديا وقتها إن الزيارات إلى معبدي كوندور والشمس وإلى إنتيهواتانا الذي يشكل منحوتة حجرية مقدسة لدى شعوب الإنكا، «مغلقة موقتا أمام الزوار».

وأوضحت أن «الأعداد الكبيرة من السياح تتسبب بتدهور الهياكل الحجرية في هذه الأقسام الثلاثة الرمزية للقلعة».

 تحفة معمارية وهندسية 
وشُيّدت ماتشو بيتشو خلال القرن الخامس عشر في عهد الإمبراطور باتشاكوتيك إبّان حقبة حضارة الإنكا، وتعتبر تحفة معمارية وهندسية وهي مُدرجة منذ العام 1981 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتعدّ السياحة ركيزة أساسية في اقتصاد البيرو التي زارها حوالى 4,5 ملايين شخص قبل جائحة كوفيد، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السياح في البيرو بحلول نهاية العام 2,2 مليون.

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