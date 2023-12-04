انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل» الإثنين انقطاع الاتصال بالهاتف والإنترنت في عموم غزة، مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في اتجاه جنوب القطاع.

وقالت الشركة في بيان «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت كافة مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة اخرى»، بحسب «فرانس برس».

انقطاع كل خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت

كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق، الإثنين، انقطاع كل خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، وذلك «نظراً لتضرر عناصر رئيسية من الشبكة بسبب العدوان المستمر».

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وانقطعت خدمات الاتصالات عن قطاع غزة مرات عدة منذ اشتعال الحرب في السابع من أكتوبر، ما يتسبب في عجز المواطنين عن الاتصال بأرقام الطوارئ والإسعاف، وعجز القطاع الصحي عن أداء رسالته في إنقاذ المصابين لعدم القدرة على استدعاء خدمات الطوارئ إلا بعد مرور وقت طويل.

ويسود انطباع عام بأن انقطاع الاتصالات عادة ما يترافق مع هجمات إسرائيلية واسعة وسقوط مزيد من الضحايا في ظل تغييب متعمد لنقل صورة الواقع إلى العالم.