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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 15899 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 04:11 مساء
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 15899 شهيدا
طفل فلسطيني شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة. (صفا)
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ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 15899شهيدا، أغلبهم من النساء والأطفال، و42 ألف مصاب، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم، أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من النساء والأطفال.

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر مروعة راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، حيث وصل للمستشفيات 349 شهيدا و750 جريحا خلال الساعات الماضية، وما زال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض.

الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات في غزة
وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المستشفيات في غزة والشمال لإخراجها عن الخدمة، كما يتعمد «قتل وإرهاب الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في مستشفيات غزة والشمال لإجبارهم على الإخلاء القسري».

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وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 283 من الكوادر الصحية وتدمير 56 سيارة إسعاف، فضلا عن تدمير 56 مؤسسة صحية بالكامل وإخراج 20 مستشفى و46 مركز للرعاية الأولية من الخدمة.

ولفت إلى أن الاحتلال ما زال يعتقل 35 كادرا صحيا من قطاع غزة، على رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية في ظروف قاسية من التعذيب والجوع.

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