زيلينسكي يزور منطقة خاركيف قرب خط الجبهة

القاهرة - بوابة الوسط

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس مركز قيادة قرب كوبيانسك بجانب خط الجبهة في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد.

وقالت الرئاسة الأوكرانية في رسالة على تطبيق تلغرام مرفقة بمقطع فيديو ظهر فيه زيلينسكي وهو يمنح أوسمة لجنود إن «المقاتلين في قيادة كوبيانسك يحمون الحياة الهادئة للأوكرانيين»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتنفذ القوات الروسية منذ عدة أشهر هجوما في هذه المنطقة دون تحقيق تقدم يذكر.

كما يشدّد الجيش الروسي ضغوطه في شرق أوكرانيا لا سيما على بلدة أفدييفكا، لكنه لم يحرز سوى تقدّم محدود، إذ أعلن الأربعاء السيطرة على قرية كروموف الصغيرة قرب باخموت.

وسيطر الجمود في الأسابيع الأخيرة، على الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف منذ يونيو في جنوب البلاد وشرقها، فيما يتلاشى الأمل بتحقيق اختراق، إذ لم يحرز الجيش الأوكراني تقدماً كبيراً مصطدماً بخطوط الدفاع الروسية القوية.

وتظهر القوات الروسية قدرتها على مواصلة القتال من خلال شن هجمات منذ بداية الخريف.