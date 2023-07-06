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زيلينسكي: هجوم أوكرانيا المضاد يحقق تقدما

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 10:53 مساء
زيلينسكي: هجوم أوكرانيا المضاد يحقق تقدما
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن الهجوم المضاد الأوكراني «ليس سريعًا» لكن قوات كييف تتقدم.

وصرّح زيلينسكي للصحفيين من براغ إلى جانب الرئيس التشيكي بيتر بافيل: «الهجوم ليس سريعًا، هذه حقيقة. لكن مع ذلك نحقق تقدما ولا نتراجع مثل الروس»، مضيفًا «نمسك الآن بزمام المبادرة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال إن كييف تريد «الصدق» في العلاقات مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك أثناء حديثه قبل قمة رئيسية للحلف العسكري الغربي. وتابع «نحن بحاجة إلى الصدق في علاقاتنا»، مضيفا قبل قمة مهمة للناتو في فيلنيوس أن الوقت قد حان لإظهار «شجاعة وقوة هذا الحلف».

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