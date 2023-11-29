تحطم طائرة عسكرية أميركية على متنها 8 أشخاص قبالة اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

تحطمت طائرة عسكرية أميركية من طراز «أوسبري» على متنها ثمانية أشخاص، الأربعاء، قبالة سواحل اليابان، على ما أعلن خفر السواحل الياباني.

وقالت ناطقة باسم خفر السواحل لوكالة «فرانس برس»: «تلقينا معلومات عند الساعة 14.47 (05.47 ت غ) اليوم تفيد بأن طائرة عسكرية أميركية من طراز أوسبري تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما».

وأضافت: «أُعلمنا أيضا بوجود طاقم مؤلف من 8 أشخاص في الطائرة. ليس لدينا معلومات إضافية في الوقت الحالي».

وتقع جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان. ويأتي هذا الحادث بعد تحطم طائرة عسكرية أخرى من طراز «أوسبري» في شمال أستراليا في أغسطس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر مشاة البحرية الأميركية من بين 23 شخصا كانوا فيها.