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نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 11:11 مساء
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
اليميني المتطرف خيرت فيلدرز (أرشيفية: الإنترنت)
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تفيد النتائج الأولية بفوز حزب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز بأكبر عدد من الأصوات، اليوم الأربعاء في الانتخابات الهولندية، وفقا لاستطلاعات الرأي، مما يجعله في صف قيادة محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم جديد وربما يصبح رئيسا للوزراء في البلاد.

وعملية إعلان نتائج الانتخابات في هولندا تمر بأربع خطوات رئيسية، تبدأ باستطلاع الرأي الأولي بعد إغلاق مراكز الاقتراع، يتبعه وصول النتائج من البلديات. وفي وقت متأخر من الليل يُقدم تقديرا مبدئيا لتوزيع المقاعد، وبعد أسبوع يجرى الإعلان عن الفائزين بشكل رسمي.

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تشكيل ائتلاف حكومي محتمل
ووفق النتائج الأولية، المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد فاز حزب الحرية اليميني المتطرف برئاسة خيرت فيلدرز في الانتخابات العامة الهولندية، بحصوله على 33 مقعدًا في البرلمان، وهو أكبر عدد من المقاعد التي حصل عليها الحزب في تاريخه.

وفي المركز الثاني، جاء حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية برئاسة ديلان يسيلغوز، بحصوله على 30 مقعدًا، ثم حزب الديمقراطيون 66 برئاسة فرانس تيمرمانز، بحصوله على 28 مقعدًا.

ومن المرجح أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى تشكيل ائتلاف حكومي يضم حزب الحرية وحزب الديمقراطيون 66 وحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية. ومع ذلك، فإن تشكيل حكومة ائتلافية سيكون صعبًا، نظرًا لاختلافات الأحزاب الثلاث في السياسات.

احتفاء إسرائيلي بصعود اليمين المتطرف في هولندا
وأظهر نشطاء إسرائيليون على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) اهتماما واحتفاء بفوز حزب اليمين المتطرف بالانتخابات الهولندية، في محاولة لربط المناسبة مع الحرب الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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