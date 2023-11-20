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كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر صناعي وجارتها الجنوبية تحذر من استخدامه لأغراض التجسس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 10:42 مساء
كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر صناعي وجارتها الجنوبية تحذر من استخدامه لأغراض التجسس
إطلاق صاروخ في كوريا الشمالية. (الإنترنت)
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أبلغت كوريا الشمالية اليابان بأنها تعتزم إطلاق قمر صناعي في الفترة الممتدة بين الأربعاء والأول من ديسمبر، وفق ما أفادت وكالة «كيودو» للأنباء الثلاثاء.

ويأتي إخطار خفر السواحل اليابانيين على الرغم من تحذير كوريا الجنوبية بيونغ يانغ من مغبة إطلاق قمر صناعي لأغراض التجسس للمرة الثالثة بعد محاولتين في وقت سابق من هذه السنة، وتشديدها على وجوب الوقف «الفوري» لتلك الاستعدادات، بحسب «فرانس برس».

وأعطى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا توجيهات لوزارات ووكالات بوجوب الاستعداد بشكل كامل لإطلاق صاروخي محتمل لكوريا الشمالية، وفق ما أوردت «كيودو» نقلاً عن رئاسة الحكومة.

«قمر صناعي للتجسس العسكري»
والإثنين قال مدير العمليات في هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية كانغ هو-بيل: «نحذّر كوريا الشمالية بشدة. بوجوب أن تعلّق فوراً التحضيرات الجارية لإطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري». وتابع: «في حال أطلقت كوريا الشمالية قمر الاستطلاع العسكري رغم تحذيرنا سيتخذ الجيش التدابير اللازمة لضمان أمن السكان وسلامتهم».

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وبعد فشل المحاولة الثانية في أغسطس، أعلنت بيونغ يانغ أنها ستجري عملية إطلاق ثالثة في أكتوبر، لكن ذلك لم يحصل.

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