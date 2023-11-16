البرلمان التركي يباشر إجراءات تصديق انضمام السويد لحلف «ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

يبدأ البرلمان التركي، ظهر اليوم الخميس، دراسة بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» المعلّق منذ مايو 2022، من أجل التصديق عليه بحلول نهاية الشهر.

وبعد سبعة عشر شهرا من العرقلة، أحال الرئيس رجب طيب إردوغان بروتوكول انضمام الدولة الإسكندنافية إلى النواب الأتراك في نهاية أكتوبر الماضي، حسب «فرانس برس».

وتعد تركيا، إلى جانب المجر، آخر دولتين من بين 31 عضوًا في حلف الأطلسي لم تصادقا بعد على انضمام ستوكهولم، بعد موافقتهما على انضمام فنلندا في 31 مارس.

وتخلى إردوغان عن معارضته لهذه الخطوة في يوليو، محيلًا الأمر إلى البرلمان التركي بعدما ضغط لأشهر على السويد منددًا بتساهلها تجاه بعض اللاجئين الأتراك والأكراد الذين تتهمهم أنقرة بـ«الإرهاب».

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وينتمي هؤلاء اللاجئون إلى حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، أو يتعاطفون مع حركة الداعية فتح الله غولن التي يحمّلها إردوغان مسؤولية محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وتجري عملية التصديق في سياق متوتر بسبب الوضع في الشرق الأوسط، بين تركيا الداعمة للقضية الفلسطينية، وحلفائها الغربيين داخل حلف «ناتو» الداعمين للاحتلال الإسرائيلي.