«ناتو»: التطور النشط للعلاقات الروسية الصينية يزيد خطر الصدام مع الحلف

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس اللجنة العسكرية في الـ«ناتو» روب باور إن تطوير العلاقات الروسية الصينية بشكل نشيط يزيد خطر النزاع مع حلف شمال الأطلسي في منطقة القطب الشمالي.

وأضاف باور في حديث نقلته وكالة «بلومبرغ»: «يجب على حلف شمال الأطلسي توخي الحذر، وأن يكون مستعدا للنزاع في منطقة القطب الشمالي لأن روسيا تملك القدرة للعمل الفعال هناك. ولكن على الرغم من ذلك نحن لسنا قلقين من أن القطب الشمالي سيصبح على الفور نقطة نزاع ساخنة»، حسب «روسيا اليوم».

وأشار ممثل الـ«ناتو» إلى أن روسيا توظف موارد كبيرة في القواعد الجوية وغيرها من منشآت البنية التحتية الحيوية في منطقة القطب الشمالي.

وفي وقت سابق، ذكرت جريدة «بوليتيكو» أن الولايات المتحدة تخلفت عن روسيا في سباق القطب الشمالي.

موسكو ترفض الاتهام بعسكرة القطب الشمالي

ولكن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو صرح بأن موسكو ترفض جميع الاتهامات بعسكرة القطب الشمالي.

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بدوره أكد سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية نيكولاي كورشونوف أن موسكو ستواصل تعزيز الثقة المتبادلة في القطب الشمالي من أجل ضمان الاستقرار والتعاون البناء والحوار. لكنه شدد على أن روسيا سترد على تعزيز القدرات العسكرية لحلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي بمجموعة من الإجراءات المناسبة.