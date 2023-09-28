«ناتو»: القوات الأوكرانية تحقق تقدما ميدانيا تدريجيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من كييف، الخميس، إن الهجوم المضاد الأوكراني على الجيش الروسي «يحقق تقدما تدريجيا»، منددا «بالأوهام الإمبريالية» لموسكو.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «اليوم تتقدم قواتكم. إنها تواجه قتالا شرسا، لكنها تتقدم ميدانيا تدريجيا»، وأضاف: «الأوكرانيون يقاتلون من أجل عائلاتهم وحريتهم، وموسكو تقاتل من أجل أوهامها الإمبريالية».

وفي وقت سابق استقبل زيلينسكي في كييف ستولتنبرغ في خضم الهجوم المضاد الذي يشنه الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية، وقال زيلينسكي خلال المؤتمر الصحفي: «أنا مسرور لإجراء محادثات مهمة».