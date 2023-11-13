شاهد في «تغطية خاصة»: خطاب إردوغان.. هل يجدي نفعًا للفلسطينيين؟

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة في العاشرة مساء اليوم الإثنين، مناقشة ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة ما يتعلق بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي بدت تصعيدًا يتحسب المراقبون للمشهد الفلسطيني أن تكون براغماتية محسوبة لا تجدي نفعًا للفلسطينيين.

وفي الرابع من نوفمبر الجاري، أعلن إردوغان أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خليفة ما ترتكبه القوات الإسرائيلية من مجازر في قطاع غزة، ولاحقًا واصل سلسلة تصريحات تطالب في مجملها بوقف العدوان على الفلسطينيين، وصولا إلى الدعوة للضغط على الولايات المتحدة لحملها على وقف العدوان الإسرائيلي.

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وبينما تتخذ دول غربية كبرى موقفًا داعمًا بشكل مباشر لـ«إسرائيل»، فإن الشعوب العربية والإسلامية تدعو لمواقف حاسمة وإجراءات ملموسة يمكنها إحداث فارق في الصراع لصالح الفلسطينيين، ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم.

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