  • Alwasat News
Atwasat

الحكم بالسجن خمس سنوات على الفرنسي لوي أرنو المعتقل في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 07:44 مساء
الحكم بالسجن خمس سنوات على الفرنسي لوي أرنو المعتقل في إيران
جانب من التحركات التي طالبت إيران بالإفراج عن الفرنسي لوي أرنو في 30 سبتمبر 2023 في باريس. (أف ب)
alwasat radio

قضت محكمة إيرانية بالسجن خمس سنوات بحق الفرنسي لوي أرنو المعتقل لديها منذ سبتمبر 2022، وذلك «بعد عدة جلسات في محكمة من دون حضور محاميه»، كما أعلنت والدته سيلفي أرنو الأربعاء.

وقالت في بيان إن «الاتهامات الموجهة ضده، وهي الدعاية والمساس بأمن الدولة الإيرانية، لا أساس لها على الإطلاق»، إلى جانب لوي أرنو، هناك ثلاثة فرنسيين لا يزالون معتقلين في إيران وتعتبرهم فرنسا «رهائن دولة».

- فرنسا: سنواصل العمل مع إيران لإطلاق جميع الأوروبيين المعتقلين

من جانبها، نددت فرنسا بشدة بقرار المحكمة الإيرانية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر في مؤتمر صحفي إن سجن لوي أرنو «غير مقبول» مضيفة: «ندعو للإفراج الفوري عنه وعن جميع الفرنسيين الموقوفين تعسفا في إيران».

وأكدت عائلة أرنو براءته من كل التهم الموجهة إليه، ونددت بحكم اعتبرته «مساسًا بحقوق الإنسان والحريات الفردية».

وتعتقل إيران أكثر من عشرة مواطنين غربيين، ويتهمها المدافعون عن هؤلاء ومنظمات غير حكومية باستغلال هذا الأمر لأغراض سياسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الرجل العنكبوت الفرنسي» يتسلق برجاً قرب باريس من أجل السلام

«الرجل العنكبوت الفرنسي» يتسلق برجاً قرب باريس من أجل السلام
مواجهة وحيدة في الدوري الليبي تجمع الاتحاد المصراتي والأولمبي.. الأربعاء

مواجهة وحيدة في الدوري الليبي تجمع الاتحاد المصراتي والأولمبي.. الأربعاء
الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد

الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد
ضبط صيدلية في بنغازي تبيع دواء يصرف بالمجان لمرضى السرطان

ضبط صيدلية في بنغازي تبيع دواء يصرف بالمجان لمرضى السرطان
صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي

صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي
شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟

شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟
بريطانيا تحظر «غاز الضحك» للاستخدامات الترفيهية

بريطانيا تحظر «غاز الضحك» للاستخدامات الترفيهية
بيع ماسة نادرة بنحو 44 مليون دولار في مزاد بجنيف

بيع ماسة نادرة بنحو 44 مليون دولار في مزاد بجنيف
«الهلال» يخطف هدف الفوز من «الأنوار» في الثواني الأخيرة

«الهلال» يخطف هدف الفوز من «الأنوار» في الثواني الأخيرة
«الصحة الفلسطينية»: 10 آلاف و468 شهيدا و27 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

«الصحة الفلسطينية»: 10 آلاف و468 شهيدا و27 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي ...
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في الدوري

كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في ...
«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب

«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب
مذكرة داخلية تكشف انقسام الإدارة الأميركية بسبب دعمها غير المحدود لـ«إسرائيل»

مذكرة داخلية تكشف انقسام الإدارة الأميركية بسبب دعمها غير المحدود لـ«إسرائيل»
كاريكاتير خيري - «إسرائيل» تقتل طفلا فلسطينيا كل 10 دقائق في غزة

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» تقتل طفلا فلسطينيا كل 10 دقائق في غزة
روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة

روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة
«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي

«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي
سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس

سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده

مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تضع قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
روسيا تضع قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن اغتيال سياسي مدعوم من روسيا
أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن اغتيال سياسي مدعوم من روسيا
المفوضية توصي بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
المفوضية توصي بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية
بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ...
شكري يترأس وفد مصر المشارك في مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية بغزة
شكري يترأس وفد مصر المشارك في مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس...
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف ......
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في غزة
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في ......
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف ......
المزيد
أوكرانيا تتهم روسيا بقصف سفينة مدنية في منطقة أوديسا
أوكرانيا تتهم روسيا بقصف سفينة مدنية في منطقة أوديسا...
الحكم بالسجن خمس سنوات على الفرنسي لوي أرنو المعتقل في إيران
الحكم بالسجن خمس سنوات على الفرنسي لوي أرنو المعتقل في إيران...
كوريا الشمالية تعتبر زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين إلى جارتها الجنوبية «استفزازية»
كوريا الشمالية تعتبر زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين......
شكري يترأس وفد مصر المشارك في مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية بغزة
شكري يترأس وفد مصر المشارك في مؤتمر باريس حول الأوضاع ......
بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية
بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر ......
المزيد