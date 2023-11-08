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روسيا تضع قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 02:24 مساء
روسيا تضع قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
المحكمة الجنائية الدولية. (أ ف ب)
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وضعت روسيا، الأربعاء، القاضي في المحكمة الجنائية الدولية، الكوستاريكي سيرجيو جيراردي أوغالدو غودينيز، على قائمة المطلوبين لديها من دون أن تحدد السبب وراء ذلك، وقالت وزارة الداخلية في قاعدة بياناتها الخاصة بالأشخاص المطلوبين، إن القاضي «مطلوب على ذمة تحقيق جنائي».

وذكرت جريدة «الشرق الأوسط» أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال في الربيع، تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لدوره في ترحيل أطفال إلى أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن روسيا ليست عضوا في المحكمة، فإن هذه المذكرة والتهديد بالاعتقال الذي تحمله يعوقان سفر بوتين إلى الخارج. ومن هذا المنطلق، لم يذهب إلى قمة «بريكس» في جنوب أفريقيا، أغسطس الماضي، ولا إلى قمة مجموعة العشرين بالهند في سبتمبر.

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وكانت موسكو قد أضافت في مايو المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى قائمة المطلوبين لديها.

وتتهم المحكمة بوتين ومفوضة شؤون الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بارتكاب جرائم حرب بسبب «الترحيل غير القانوني» لآلاف الأطفال الأوكرانيين. وترفض موسكو بشدة هذه الاتهامات.

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