أرمينيا تصادق على قانون «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة الأرمنية أن الرئيس فاهاغن خاتشاتوريان، صادق على قانون «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، بعد تبنّيه في البرلمان.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الأرمنية: «وقع خاتشاتوريان على قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لـ17 من يوليو 1998، والاعتراف بأثر رجعي باختصاص المحكمة الجنائية الدولية» حسب «روسيا اليوم».

وكان البرلمان الأرمني قد أقر في 3 أكتوبر الجاري قانون التصديق على نظام روما الأساسي.

التصديق يتعارض مع الدستور

وقال ممثل كتلة «أرمينيا» المعارضة في البرلمان آرتسفيك ميناسيان، «إن إجراءات التصديق على نظام روما الأساسي تتعارض مع دستور البلاد، وأن نواب فصيل (العقد المدني) الحاكم الذين أقروه تجاوزوا صلاحياتهم».

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وقال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، «إن بلاده قررت التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لأن أدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي والشراكة الأرمينية الروسية غير كافية لضمان أمن البلاد».

وأكدت الخارجية الروسية في تعليق سابق على نية أرمينيا المصادقة على هذا القانون، أن يريفان بمثل هذه الخطوات، تخلق ظروفا مواتية لواشنطن وبروكسل لمواصلة سياستهما العدائية تجاه روسيا.