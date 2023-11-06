«رويترز»: أميركا تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه إلى «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «رويترز» عن «مصدر مطلع»، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغت الكونجرس بأنها تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار.

كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من ذكر أن الإدارة أرسلت إخطارًا رسميًا في 31 أكتوبر المنقضي إلى قادة الكونجرس بشأن النقل المخطط لنوع من الأسلحة الموجهة بدقة التي تطلقها الطائرات الحربية.

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وقالت الصحيفة نقلا عن مراسلات اطلعت عليها إن شركة تصنيع الأسلحة «رافائيل يو.إس.إيه» ستنقل القنابل إلى شركتها الأم في «إسرائيل رافائيل لأنظمة الدفاع» المتقدمة لتستخدمها وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قالت الأمم المتحدة إن غزة أصبحت «مقبرة للأطفال»، مما عزز المطالبات بوقف إطلاق النار. وأكدت السلطات الصحية الفلسطينية أن عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية تجاوز عشرة آلاف.