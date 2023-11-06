  • Alwasat News
Atwasat

«رويترز»: أميركا تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه إلى «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 11:34 مساء
«رويترز»: أميركا تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه إلى «إسرائيل»
مشاهد دمار كامل جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

نقلت وكالة «رويترز» عن «مصدر مطلع»، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغت الكونجرس بأنها تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار.

كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من ذكر أن الإدارة أرسلت إخطارًا رسميًا في 31 أكتوبر المنقضي إلى قادة الكونجرس بشأن النقل المخطط لنوع من الأسلحة الموجهة بدقة التي تطلقها الطائرات الحربية.

- العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا
- ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة يتجاوزون 10 آلاف «شهيد»

وقالت الصحيفة نقلا عن مراسلات اطلعت عليها إن شركة تصنيع الأسلحة «رافائيل يو.إس.إيه» ستنقل القنابل إلى شركتها الأم في «إسرائيل رافائيل لأنظمة الدفاع» المتقدمة لتستخدمها وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قالت الأمم المتحدة إن غزة أصبحت «مقبرة للأطفال»، مما عزز المطالبات بوقف إطلاق النار. وأكدت السلطات الصحية الفلسطينية أن عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية تجاوز عشرة آلاف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة

مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»

شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»
«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية
وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال الإسرائيلي

وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال ...
العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا

العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا
«كتائب القسام» تقصف مستوطنة «نهاريا» وجنوب حيفا بـ16 صاروخا من جنوب لبنان

«كتائب القسام» تقصف مستوطنة «نهاريا» وجنوب حيفا بـ16 صاروخا من جنوب لبنان
تركمانستان الصحراوية تزرع ما يقرب من نصف مليون شجرة في يوم واحد

تركمانستان الصحراوية تزرع ما يقرب من نصف مليون شجرة في يوم واحد
الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني

الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني
«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب

«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»

الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء

حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء
«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا

«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا
سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة

سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة
«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة

«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة
أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة

أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة
روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي
الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»

الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»
«بلومبرغ»: روسيا تسعى لتوسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا

«بلومبرغ»: روسيا تسعى لتوسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
جانيت يلين تلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني قبل قمة «آبيك»
جانيت يلين تلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني قبل قمة «آبيك»
فرنسا: محادثات مع مصر بشأن مستشفى ميداني لجرحى غزة
فرنسا: محادثات مع مصر بشأن مستشفى ميداني لجرحى غزة
القوات الروسية تقصف مستودعا للطائرات المسيرة في إدلب بسورية
القوات الروسية تقصف مستودعا للطائرات المسيرة في إدلب بسورية
وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال الإسرائيلي
وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء ...
تبون يدعو إلى رفع دعوى قضائية ضد «الكيان الصهيوني» أمام «الجنائية الدولية»
تبون يدعو إلى رفع دعوى قضائية ضد «الكيان الصهيوني» أمام «الجنائية...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس...
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف ......
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في غزة
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في ......
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف ......
المزيد
«رويترز»: أميركا تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه إلى «إسرائيل»
«رويترز»: أميركا تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه إلى «إسرائيل»...
زيلينسكي يعلن تدمير سفينة روسية كبيرة في البحر الأسود
زيلينسكي يعلن تدمير سفينة روسية كبيرة في البحر الأسود...
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها ......
تبون يدعو إلى رفع دعوى قضائية ضد «الكيان الصهيوني» أمام «الجنائية الدولية»
تبون يدعو إلى رفع دعوى قضائية ضد «الكيان الصهيوني» أمام ......
وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال الإسرائيلي
وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء ......
المزيد