«رويترز»: بوتين قرر الترشح في انتخابات الرئاسة الروسية 2024

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «رويترز» عن ستة مصادر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (71 عاما) قرر خوض الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل، وهي خطوة من شأنها أن تبقيه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

وتسلم بوتين الرئاسة من بوريس يلتسن في آخر أيام عام 1999، وبقي في السلطة بالفعل أكثر من أي حاكم آخر لروسيا منذ الزعيم الشيوعي جوزيف ستالين، وتخطى كذلك فترة حكم ليونيد بريجنيف البالغة 18 عاما.

وقالت المصادر التي طلبت من «رويترز»، عدم الكشف عن هويتها، إن أنباء قرار بوتين بدأت تتواتر وبدأ مستشارون في الإعداد للحملة.

وبالنسبة لبوتين، الذي تظهر استطلاعات رأي أنه يتمتع بنسبة تأييد تصل إلى 80% داخل روسيا، فالانتخابات مجرد إجراء شكلي إذا ترشح إذ يحظى بدعم الدولة ووسائل الإعلام الرسمية، ومع عدم وجود معارضة قوية فمن شبه المؤكد فوزه.

«القرار اتخذ.. بوتين سيترشح»

وقال أحد المصادر وهو مطلع على الخطط «القرار تم اتخاذه.. سيترشح»، وأوضح مصدر آخر أن تلميحا مدروسا عن الأمر سيرد خلال أسابيع قليلة في تأكيد لتقرير نشرته صحيفة كوميرسانت الشهر الماضي.

ولفت مصدر آخر على دراية أيضا بما يدور في الكرملين، إلى أن القرار اتخذ وإن مستشاري بوتين يعدون لمشاركة بوتين في الانتخابات.

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وقالت ثلاثة مصادر أخرى إن القرار اتخذ بالفعل، وإن بوتين سيترشح في الانتخابات الرئاسية.

وتابع أحد المصادر «المشهد العالمي الذي نحن بصدده بالغ الخطورة».

وأشار مصدر دبلوماسي أجنبي طلب أيضا عدم ذكر اسمه، إلى أن بوتين اتخذ القرار مؤخرا، وإن الإعلان سيكون قريبا.

وبينما يقول العديد من الدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين، إنهم يتوقعون بقاء بوتين في السلطة طوال عمره، لم يكن هناك حتى الآن تأكيد محدد لخططه للترشح للانتخابات الرئاسية في مارس 2024.

ونفى الكرملين تقارير عن أن بوتين ليس بصحة جيدة، ووصفها بأنها حملة تضليل ينشرها الغرب.