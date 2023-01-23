هل يترشح بوتين في الانتخابات الروسية 2024؟.. الكرملين يعلق

القاهرة - بوابة الوسط

أحجم الكرملين الإثنين، عن الكشف عن نية الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن الترشح لإعادة انتخابه رئيسا في 2024، عندما تنتهي فترة ولايته الحالية، وقال إنه لم تصدر أي إعلانات بشأن الأمر.

وتزايدت التكهنات في وسائل الإعلام الروسية، بشأن نوايا بوتين لعام 2024، عندما يحين موعد انتخابات جديدة بموجب قواعد روسيا الدستورية.

«لا تصريحات عن المسألة»

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، عندما سُئل إن كان بوتين يخطط للترشح لفترة رئاسية جديدة «لم يدل الرئيس بأي تصريحات عن المسألة»، وفق وكالة «رويترز».

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وتقول منظمات حقوقية ومراقبون مستقلون وحكومات غربية، إن الانتخابات الروسية ليست حرة أو نزيهة إذ قمع بوتين جميع منافسيه المحليين الرئيسيين أو نفاهم أو سجنهم، على مدى فترة حكمه التي زادت عن عقدين.

كما أشيع أيضا أن التصويت شابه التزوير وهو أمر نفاه الكرملين.