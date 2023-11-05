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بلينكن: الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق «غير مقبولة على الإطلاق»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 09:40 مساء
بلينكن: الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق «غير مقبولة على الإطلاق»
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مغادرًا المنطقة الخضراء في بغداد بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي، 5 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد خلال زيارة غير معلنة لبغداد أن الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق وسورية والتي اشتدت وتيرتها مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، «غير مقبولة على الإطلاق». 

ولم يجر الإعلان مسبقًا عن زيارة بلينكن لبغداد والتي كشفت عنها رئاسة الوزراء العراقية في بيان لأسباب أمنية. وتأتي هذه الزيارة في ظل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيَّرة تستهدف قواعد عسكرية عراقية تضم قوات أميركية وأخرى من التحالف الدولي لمكافحة «المتطرفين»، اشتدت وتيرتها بعد بدء الحرب إثر عملية غير مسبوقة ضد الاحتلال في 7 أكتوبر، بحسب «فرانس برس». 

وخلال مؤتمر صحفي مقتضب في ختام لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال بلينكن إنه «أوضح تمامًا» للسوداني «أن هذه الهجمات، والتهديدات التي مصدرها ميليشيات متحالفة مع إيران، غير مقبولة على الإطلاق». وأضاف خلال المؤتمر قبل أن يغادر إلى تركيا، «سوف نأخذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية قواتنا». 

 «المقاومة الإسلامية في العراق» تتبنى الهجمات
تتهم واشنطن إيران بالتورط بشكل غير مباشر في هذه الهجمات التي طالت القوات الأميركية في سورية أيضًا. وتبّنت معظم هذه الهجمات «المقاومة الإسلامية في العراق» عبر قنوات على تطبيق «تلغرام» تابعة لفصائل عراقية مقربة من إيران. وبحسب أرقام أعلنها البنتاغون الجمعة، وقع بين 17 أكتوبر و3 نوفمبر 17 هجومًا في العراق و12 في سورية.

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وينتشر في العراق حوالي 2500 جندي أميركي، يقدمون مهمات استشارية لنظرائهم العراقيين في إطار مكافحة تنظيم «داعش».

السوداني : القصف الإسرائيلي «إبادة» بحق الشعب الفلسطيني
وكان رئيس الوزراء العراقي قد ندد بتلك الهجمات، موجهًا القوات الأمنية بـ«تعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات». وقد وصف السوداني سابقًا القصف الإسرائيلي على غزة بأنه بمثابة «إبادة» بحق الشعب الفلسطيني وطالب بوقف لإطلاق النار. وخلال لقائه بلينكن الأحد، شدد السوداني على «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار»، مؤكدًا «ضرورة احتواء الازمة وضمان عدم اتساعها»، وفق بيان صادر عن مكتبه. 

ويجري أنتوني بلينكن جولة في الشرق الأوسط، فقد زار إسرائيل الجمعة والأردن السبت حيث شارك في اجتماع وزاري مع خمسة من نظرائه العرب والتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني. 

وصباح الأحد، توجه إلى الضفة الغربية المحتلة حيث التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. كما التقى في قبرص لاحقًا نظيره القبرصي والرئيس القبرصي في اجتماع جرى في المطار.

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