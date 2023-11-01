إيطاليا تنشر قواتها البحرية شرق المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قصر كيجي مقر الحكومة الإيطالية استعداد إيطاليا لتقديم الدعم الإنساني للسكان المتضررين من «الصراع الدائر في الشرق الأوسط»، موضحًا أن سفينة الدورية البحرية متعددة الأغراض «ثون دي ريفيل»، التي أعيد نشرها بشكل احترازي في قبرص في الأيام الأخيرة، للوصول بسرعة إلى المياه قبالة «إسرائيل» وغزة، تستعد لاستقبال المواد الإنسانية المتدفقة من قاعدة الأمم المتحدة اللوجستية في برينديزي في قبرص مع حاملات جوية تابعة للقوات الجوية ومواد أخرى قدمها الصليب الأحمر الإيطالي.

وأشارت الحكومة في بيان، إلى وجود فرقاطتين متعددتي المهام تابعتين للبحرية الإيطالية في المنطقة إضافة إلى سفينة برمائية من المقرر وصولها إلى المنطقة من أجل الإجلاء الإنساني المحتمل للأفراد وكذلك لنقل مزيد المواد الأساسية، وفقا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

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ونبه البيان إلى متابعة وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو هذه الأنشطة مباشرة التي تنسقها القيادة العملياتية العليا للقوات المشتركة.

ويمكن لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​أن تعتمد بالفعل على فرق العمل التي أرسلتها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة. ونشرت واشنطن حاملتي الطائرات «يو إس إس جيرالد آر فورد» و«يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» المتجهة إلى الخليج العربي. فيما توجهت سفينة الهجوم الفرنسية «تونير» الخميس الماضي إلى شرق البحر المتوسط.