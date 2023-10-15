الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق المتوسط لدعم الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، السبت، أن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط، يأتي في إطار «ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس»، على الاحتلال الإسرائيلي.

وستنضم حاملة الطائرات «يو إس إس أيزنهاور» ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة «جيرالد فورد»، التي سبق وجرى نشرها في المنطقة في أعقاب إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان غزة مطلع الأسبوع الماضي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال أوستن في بيان إن نشر السفن الحربية يشير إلى «التزام واشنطن الحازم بأمن إسرائيل وتصميمنا على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب».