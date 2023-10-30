بوتين يأمر أجهزته الأمنية باتّخاذ «تدابير حازمة» بعد الشغب في مطار داغستان

القاهرة - بوابة الوسط

اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين أوكرانيا و«أجهزة خاصة غربية» بالتحريض على أعمال شغب مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وقعت مساء الأحد في مطار محج قلعة في داغستان.

وجاء في تصريح متلفز للرئيس الروسي «أحداث محج قلعة في الليلة الماضية تم التحريض عليها أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا من أوكرانيا، بواسطة عناصر أجهزة خاصة غربية»، وفق «فرانس برس».

وأمر الرئيس الروسي، الإثنين أجهزته الأمنية باتّخاذ تدابير «حازمة» غداة أعمال شغب وقعت في مطار في داغستان ذات الغالبية المسلمة. وقال الرئيس الروسي «أود أن ألفت انتباه قادة كل المناطق وقادة وكالات إنفاذ القانون والأجهزة الخاصة إلى ضرورة (اتّخاذ) تدابير حازمة وعاجلة وواضحة لحماية النظام الدستوري الروسي وحقوق مواطنينا وحرياتهم، والوئام بين الإثنيات والأديان».

أوكرانيا ترفض اتهامات روسيا

رفضت أوكرانيا الإثنين اتهامات روسيا بأن كييف أدت «دورا رئيسيا» في أعمال الشغب المناهضة للاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى إغلاق مطار في جمهورية داغستان ذات الغالبية المسلمة في منطقة القوقاز الأحد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو إن «اتهامات وزارة الخارجية الروسية لأوكرانيا بأن لها دورا في أحداث داغستان هي محاولة لإلقاء المسؤولية» على كييف.

- شاهد: متظاهرون يقتحمون مطارا في داغستان بعد هبوط طائرة تحمل ركاب إسرائيليين

- «لا مكان لقتلة الأطفال».. تفاصيل اقتحام مطار في داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة تقل إسرائيليين

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «الأحداث التي وقعت أمس في مطار محج قلعة هي إلى حد كبير نتيجة للتدخل الخارجي». ورأى بيسكوف أنه «على خلفية اللقطات التلفزيونية التي تظهر هول ما يحدث في قطاع غزة - مقتل أشخاص وأطفال وشيوخ، من السهل جدا على الأعداء استغلال الوضع».

محتجون يقتحمون محطة الركاب بأعلام فلسطينية

واقتحم محتجون محطة الركاب بينما كان بعضهم يلوح بأعلام فلسطينية أو يهتف «الله أكبر»، ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية.

وبحسب موقع «فلايت رادار» المتخصص بتتبع حركة الطيران، هبطت رحلة آتية من تل أبيب لشركة الطيران الروسية «ريد وينغز» الأحد عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ) في مطار محج قلعة. وكانت رحلة ترانزيت من المقرر أن تغادر باتجاه موسكو عند الساعة 21,00 (19,00 ت غ) ولم توضح السلطات المحلية حتى الآن إن كانت الطائرة وركابها تمكنوا من المغادرة.

وصباح الإثنين قالت هيئة الطيران الروسية إن المطار سيبقى مغلقا حتى صباح الثلاثاء في حين كانت أعلنت الأحد أنه سيبقى مغلقا حتى السادس من نوفمبر. وقالت وسيلة «سوتا» الإعلامية إن رجالا تجمعوا أولا أمام المطار للتحقق من جوازات سفر الخارجين منه بحثا عن إسرائيليين.