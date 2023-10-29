من لندن إلى جاكرتا.. آلاف المتظاهرين لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر آلاف الأشخاص من لندن إلى جاكرتا مرورا بباريس، السبت، تضامنا مع فلسطينيي غزة، وللمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وخلال هذه المسيرات، لوح العديد من المتظاهرين بالأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات تدعو إلى رفع الحصار عن غزة. كما حمل محتجون لافتات كُتب عليها «فلسطين حرة» و«غزة.. أوقفوا المذبحة»، بينما أطلق آخرون الألعاب النارية، وذلك في ظل قصف إسرائيلي مكثف على القطاع، متواصل منذ نحو ثلاثة أسابيع.

مظاهرات دعم لغزة صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

مظاهرات دعم لغزة صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

مظاهرات دعم لغزة صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

مظاهرات دعم لغزة صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

مظاهرات دعم لغزة صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

مظاهرات دعم لغزة صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

مظاهرات دعم لغزة صورة ملتقطة من شاشة فرانس24