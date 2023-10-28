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بالصور. آلاف اليهود يتظاهرون في نيويورك تضامنًا مع غزة ويطالبون بوقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 01:08 صباحا
بالصور. آلاف اليهود يتظاهرون في نيويورك تضامنًا مع غزة ويطالبون بوقف إطلاق النار
يهود مناصرون لغزة يتظاهرون في نيويورك ويطالبون الاحتلال بوقف إطلاق النار، 28 أكتوبر 2023 (منظمة يهود من أجل السلام)
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تظاهر آلاف اليهود ومؤيدون لهم للمطالبة بوقف إطلاق النار الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بمحطة القطارات المركزية الكبرى في نيويورك «غراند سنترال ستيشن».

ونشرت منظمة «الصوت اليهودي من أجل السلام» صورًا للاعتصام، مساء الجمعة/ صباح السبت، عبر منصة «إكس»، قائلة: «يحدث الآن في المحطة المركزية الكبرى في مدينة نيويورك: آلاف اليهود والمؤيدين ينظمون اعتصامًا طارئًا، يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة».

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وأضافت: «ونرفض السماح بتنفيذ الإبادة الجماعية بأسمائنا»، مطالبة بـ«وقف إطلاق النار الآن». وارتدى المتظاهرون قمصانا مكتوبا عليها «يهود يقولون أوقفوا إطلاق النار الآن».

يهود مناصرون لغزة يتظاهرون في نيويورك ويطالبون الاحتلال بوقف إطلاق النار، 28 أكتوبر 2023 (منظمة يهود من أجل السلام)
يهود مناصرون لغزة يتظاهرون في نيويورك ويطالبون الاحتلال بوقف إطلاق النار، 28 أكتوبر 2023 (منظمة يهود من أجل السلام)
يهود مناصرون لغزة يتظاهرون في نيويورك ويطالبون الاحتلال بوقف إطلاق النار، 28 أكتوبر 2023 (منظمة يهود من أجل السلام)
يهود مناصرون لغزة يتظاهرون في نيويورك ويطالبون الاحتلال بوقف إطلاق النار، 28 أكتوبر 2023 (منظمة يهود من أجل السلام)
يهود مناصرون لغزة يتظاهرون في نيويورك ويطالبون الاحتلال بوقف إطلاق النار، 28 أكتوبر 2023 (منظمة يهود من أجل السلام)
يهود مناصرون لغزة يتظاهرون في نيويورك ويطالبون الاحتلال بوقف إطلاق النار، 28 أكتوبر 2023 (منظمة يهود من أجل السلام)
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