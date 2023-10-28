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إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 05:34 مساء
إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال تجمع حاشد في إسطنبول دعما لفلسطين،28 أكتوبر. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء اليوم السبت، أن تركيا تستعد لإعلان إسرائيل كـ«مجرمة حرب»، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها غزة،  وقال خلال تجمع حاشد في إسطنبول دعما لفلسطين «سنعلن أن إسرائيل مجرمة حرب. ونحن نستعد لذلك».

وأضاف إردوغان «نقوم بالتحضيرات اللازمة من أجل إعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم»، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر في غزة في الظلام ظنًا منه أن العالم لن يعرف ذلك، بحسب وكالة «الأناضول».

وتساءل إردوغان: «كم من الأطفال والنساء والمسنين يجب أن يموتوا لكي تعلنوا وقف إطلاق النار؟ دفتر خطايا الغرب تجاوز مجددا حدود اللعبة كثيرا»، بحسب وكالة «الأناضول». وتابع إردوغان: «أيها العالم ترون كل هذه الحقائق، فالأمين العام للأمم المتحدة يصدح ولكنكم لا تسمعون، لقد أصبحتم صما بكما».

 الغرب «المذنب الرئيسي في مجازر غزة»
ووصف الرئيس التركي، السبت، الغرب بأنه «المذنب الرئيسي في مجازر غزة». وقال إردوغان خلال «لقاء لدعم فلسطين» ضم مئات آلاف الأشخاص في مطار أتاتورك القديم في إسطنبول إن «المذنبين الرئيسيين في مجازر غزة هم الغربيون. باستثناء بعض الضمائر التي رفعت الصوت، (هذه) المجازر هي بالكامل من صنع الغرب»، بحسب «فرانس برس».

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وبدوره، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن آلاف المدنيين الآخرين سيموتون إذا شن الاحتلال الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في غزة، مشيرا إلى وجود آلاف المدنيين بالفعل تحت الأنقاض، في ظروف انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تمنع من تقديم المساعدة لهم.

وقال تورك في بيان: «إن العواقب الإنسانية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان ستكون مدمرة وطويلة الأمد، فقد مات آلاف الأشخاص بالفعل، وكثير منهم من الأطفال».

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها «حماس»، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على المحاور كافة.

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