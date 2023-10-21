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شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 05:59 مساء
شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن
مسيرة في لندن لدعم فلسطين. (الإنترنت)
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تظاهر نحو 100 ألف شخص في لندن لدعم فلسطين، اليوم السبت، مطالبين بوقف فوري للحرب والقصف في قطاع غزة.

وأفادت جريدة «الجارديان» البريطانية بأن المسيرة بدأت عند قوس الرخام، ماربل آرتش، وتوجهت إلى شارع وايتهول قبل أن تنتهي في ساحة البرلمان. وبحسب تقديرات شرطة العاصمة البريطانية، فإن ما يصل إلى 100 ألف شخص انضموا إلى المسيرة الاحتجاجية حتى الساعة الثانية بعد الظهر (بالتوقيت المحلي في لندن).

إنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل
وكان «المنتدى الفلسطيني البريطاني» عضو التحالف المنظم للمظاهرة الكبرى في لندن قد دعا عموم أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية وأنصار فلسطين في بريطانيا للمشاركة الفاعلة في المظاهرات التي خرجت تضامنًا مع الأهل في فلسطين للمطالبة «بإنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني».

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وخرجت مظاهرات حاشدة أمس الجمعة في دول عربية وإسلامية وغربية للتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أسبوعين، و«تنديدًا بمخطط لتهجير سكانه، وتدعو لسرعة إدخال المساعدات إليه». 

‏وتواصل طائرات الاحتلال قصفها لقطاع غزة لليوم الخامس عشر على التوالي مستهدفة البنايات السكنية وتدميرها فوق رؤوس المدنيين الفلسطينيين.

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