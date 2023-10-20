مظاهرات حاشدة في مصر للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة المصرية القاهرة وعدة محافظات، اليوم الجمعة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يدخل أسبوعه الثالث.

وانطلقت تظاهرة كبيرة تضم الآلاف بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وتمكن عدد كبير منهم من الوصول إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا شعارات داعمة للفلسطينيين مستوحاة من هتافات الربيع العربي منها «عيش، حرية فلسطين عربية»، و«فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية» و«الشعب يريد إسقاط النظام» و«يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكم ليوم الدين».

خلال لقاء سوناك.. السيسي يحذر من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة (فيديو)

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السيسي يحذر من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة

وحذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية تأثيرها مدمر ومهدد للسلام في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات السيسي خلال لقائه في القاهرة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إذ دعا الرئيس المصري إلى تحرك جماعي لاحتواء «تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة تتجاوز تداعياتها حق الدفاع عن النفس»، قائلًا: «4000 شخص سقطوا في القطاع منهم 1500 طفل، لا بد من احتواء الأمر حتى لا يتسبب الاقتتال في وقوع مزيد المدنيين».

وأكد أهمية إحياء عملية السلام من أجل إعطاء أمل للفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود العام 1967، مشيدًا بتفهم الحكومة البريطانية أهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء لخطورة ذلك على القضية الفلسطينية.

مظاهرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 20 أكتوبر 2023. (موقع المنصة)

مظاهرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 20 أكتوبر 2023. (موقع المنصة)

مظاهرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 20 أكتوبر 2023. (موقع المنصة)

مظاهرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 20 أكتوبر 2023. (موقع المنصة)