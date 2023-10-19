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السيسي يؤكد لقائد عسكري أميركي أهمية احتواء «الموقف المتأزم» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 02:33 مساء
السيسي يؤكد لقائد عسكري أميركي أهمية احتواء «الموقف المتأزم» في غزة
لقاء الرئيس المصري مع قائد القيادة المركزية الأميركية بحضور وزير الدفاع المصري، 19 أكتوبر 2023. (الرئاسة المصرية)
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حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، من خطورة «امتداد التبعات الأمنية للموقف المتأزم في قطاع غزة إلى المحيط الإقليمي برمته»، مؤكدا أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء هذا الموقف «ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة».

جاء ذلك خلال استقبال السيسي قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق أول مايكل كوريلا، وذلك بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول محمد زكي، إذ بحث اللقاء «تطورات الموقف في قطاع غزة، وجهود مصر لخفض التصعيد»، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

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وأشار البيان إلى تأكيد الطرفين على تدعيم الشراكة الاستراتيجية وتكثيف التعاون والتنسيق القائم في مختلف المجالات، لا سيما العسكرية والأمنية، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط.

السيسي يشدد على ضرورة «الاستمرار في إيصال المساعدات» إلى غزة
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس المصري ضرورة «التحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن».

وتناول اللقاء كذلك الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث شدد السيسي على أهمية «الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع»، وفق البيان.

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