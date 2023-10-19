الرئيسان المصري والأردني: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

القاهرة - بوابة الوسط

جدد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي، والأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الخميس، رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، محذرين من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيسين اليوم في القاهرة، جددا فيه الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، كما دانا أعمال استهداف المدنيين كافة، وأكدا ضرورة استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، على نحو مستدام.

وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن اللقاء شهد في هذا الصدد تباحثًا بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وسقوط الآلاف من الشهداء والمصابين.

وأكد الزعيمان الموقف الثابت للبلدين، بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة، يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة.