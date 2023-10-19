استهداف سفينة حربية أميركية قرب اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول أميركي لوكالة «رويترز»، اليوم الخميس، إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية كانت مبحرة قرب اليمن اعترضت العديد من المقذوفات.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه لم تقع إصابات في حين تسنى إسقاط عدد من المقذوفات، بما في ذلك طائرات مسيرة، قرب المدمرة كارني.

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وذكرت وزارة الدفاع الأميركية، في إحاطة مساء اليوم، أن المقذوفات انطلقت من الأراضي اليمينة، نافية وقوع أية خسائر بشرية.

وواشنطن في حالة تأهب قصوى تحسبا لنشاط الجماعات المدعومة من إيران مع تصاعد التوتر الإقليمي خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، تشمل حاملتي طائرات وسفن دعم لهما ونحو 2000 من مشاة البحرية.

وتمتلك الولايات المتحدة أيضا مجموعة من القواعد في الشرق الأوسط تضم قوات وطائرات مقاتلة وسفنا حربية.