«رويترز»: قصف قاعدة عراقية تستضيف قوات أميركية

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين أمنيين قولهما إن طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت، مساء يوم الخميس، قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وأخرى دولية بالعراق.

وأضافا أنه سُمع دوي عدة انفجارات داخل القاعدة الواقعة بمحافظة الأنبار في غرب العراق.

وأمس الأربعاء، اعترض الجيش الأميركي طائرتين مسيرتين كانتا تحاولان استهداف قاعدة عين الأسد العسكرية بالعراق.

جاء ذلك في وقت رفعت فيه واشنطن مستوى التأهب تحسبا لهجمات من جماعات تدعمها إيران في ظل تصاعد حاد في التوتر في المنطقة بسبب حرب «إسرائيل» مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.