إطلاق نار على مركز للشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، عن تعرض أحد مراكزها في القدس الشرقية المحتلة لإطلاق نار، مؤكدة «شلّ حركة» المهاجم وإصابة اثنين من عناصرها.

وقالت وكالة «فرانس برس» إن مصورها شاهد ما يُرجِّح أنها جثة خارج مركز شرطة «شاليم» في شارع صلاح الدين قرب البلدة القديمة في القدس الشرقية، بينما انتشر عشرات من عناصر قوات الأمن في المنطقة. وقالت الشرطة نقلًا عن مسعفين «إن أحد الضباط في حالة خطيرة والآخر أصيب بجروح طفيفة».

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات مكثفة على قطاع غزة منذ السبت الماضي، أسفرت عن قرابة 1417 شهيدًا وأكثر من 6000 جريح وأجبر أكثر من 338 ألف شخص على الفرار من منازلهم.