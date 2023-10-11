مقتل شخص إثر الإعصار «ليديا» قبل أن يصبح عاصفة استوائية بالمكسيك

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت قوة الإعصار «ليديا» ليصبح عاصفة استوائية الأربعاء أثناء مروره بالمكسيك حيث أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وتسبب في سقوط أشجار وفيضان أنهار وسيول، كما ورد في نشرة المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.

وكان حينذاك على بُعد 140 كيلومترًا عن مدينة «غوادالاخارا» عاصمة ولاية خاليسكو، ترافقه رياح سرعتها 110 كلم في الساعة ويتقدم بسرعة 33 كيلومترًا في الساعة، حسب وكالة «فرانس برس».

وذكر المركز الوطني للأعاصير أن «ليديا» وهو إعصار تشكّل فوق المحيط الهادئ وزادت قوته كثيرًا مع اقترابه من سواحل وسط غرب المكسيك. وأصبح ليديا إعصارًا «شديد الخطورة» من الفئة الرابعة (على سلم تصاعدي من خمس درجات) قبيل وصوله إلى البر المكسيكي.

وفي ولاية ناياريت (غرب المكسيك) قُتل رجل عندما سقطت شجرة على سيارته بينما كان يقود سيارته في بلدة باهيا دي بانديراس الساحلية، بحسب الحكومة المحلية.

انتشار ستة آلاف جندي لمساعدة السكان

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار وحدوث فيضانات محدودة في ولايات خاليسكو وناياريت وكوليما على ساحل المحيط الهادئ، بحسب السلطات، وجرى التحذير من أن أشجارا متساقطة تسد بعض الطرق الريفية، وطالب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز سكان المناطق المتضررة بالبقاء في منازلهم، مذكرا بأنه جرى نشر ما يقرب من ستة آلاف جندي لمساعدة السكان.

وهطلت الأمطار بغزارة في بويرتو فالارتا ممّا دفع بالمئات للاحتماء منها، بينما عمدت متاجر عديدة إلى تحصين واجهاتها الزجاجية بألواح خشبية، وقال لويس راموس (29 عامًا) لوكالة فرانس برس بينما كان يحصّن واجهة الحانة التي يعمل فيها «الإعصار آتٍ، وبالتالي يتعيّن علينا أن نتوخى الحيطة والحذر».

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وفي فندق كان عمّاله يضعون أكياسًا من الرمل تحسبًا للفيضانات المتوقع أن تنجم من الإعصار، قال مدير الصيانة فيليبي بينيتو لـ«فرانس برس» «من الأفضل للمرء أن يكون في مأمن بدلًا من أن يفر»، وعلقت المدارس في المنطقة عملها وطلبت السلطات من المتاجر إغلاق أبوابها اعتبارًا من الساعة 14.00 (20.00 ت غ).

وقال مدير الحماية المدنية وإدارة الإطفاء في بويرتو فالارتا، غيراردو ألونزو كاستيلون، إن «كل ما لا ينطوي عمله على مهام طارئة يجب أن يغلق. ندعو أيضًا سكان المناطق الخطرة لإخلائها والاحتماء».

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية، فإن المناطق التي يتوقع أن تكون الأكثر تضررًا من الإعصار تمتد من ولاية كوليما (غرب) إلى ولاية ناياريت (شمال غرب)، حيث من المتوقع هطول أمطار تتراوح بين 150 إلى 250 ملم.

وطلبت السلطات من سكان المناطق المعرضة للخطر توخي الحيطة والحذر واللجوء إلى مراكز إيواء موقتة والابتعاد عن السواحل.