انقطاع الكهرباء في جنوب اليابان جرّاء إعصار قوي خلّف إصابات ووفيات

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب إعصار مصحوب برياح عاتية وأمطار غزيرة مناطق من جنوب اليابان، اليوم الأربعاء، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان، وأودى بحياة شخص.

وصاحبت الإعصار «خانون»، الذي وصفته هيئة الأرصاد اليابانية بأنه «قوي جدا»، رياح بلغت سرعتها 180 كيلو مترا في الساعة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقد ألغيت مئات الرحلات إلى أوكيناوا وغيرها من الجزر في المنطقة، حيث علق آلاف السياح الذين كانوا يقضون إجازاتهم في المنتجعات الإستوائية المطلة على البحر.

انقطاع الكهرباء عن 220 ألف منزل

ذكرت شركة أوكيناوا للطاقة أن الكهرباء انقطعت، صباح الأربعاء، عن 220 ألفا و580 منزلا، أي نحو 35% من إجمالي المنازل في المنطقة.

بينما صدر تحذير لسكان أوكيناوا والجزء الجنوبي من منطقة كاغوشيما، إذ دعت السلطات أكثر من 690 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم، والانتقال إلى مكان آمن، بعد إصابة 11 شخصا بجروح طفيفة، حسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث.

- العثور على جثتين في بكين جراء الأمطار الغزيرة (فيديو)

- 8 قتلى و10 مصابين جراء إعصار في روسيا

أما شبكة «إن إتش كاي» فأفادت بوفاة رجل يبلغ من العمر 90 عاما، بعدما علق تحت مرآب للسيارات مساء الثلاثاء، مرجحة أن يكون الحادث ناجما عن الرياح العاتية.

وحذّرت وكالة الأرصاد اليابانية من فيضانات وانزلاقات للتربة في أجزاء من جزيرة أوكيناوا، لافتة إلى أن الإعصار كان على بُعد 70 كيلو مترا جنوب جزيرة كوميجيما النائية التابعة لأوكيناوا، ويتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي.