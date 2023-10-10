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واشنطن تعتبر رسميًا استحواذ العسكريين على السلطة في النيجر انقلابًا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 07:02 مساء
واشنطن تعتبر رسميًا استحواذ العسكريين على السلطة في النيجر انقلابًا
تظاهرات في النيجر. (الإنترنت)
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اعتبرت الولايات المتحدة الثلاثاء رسميا استحواذ العسكريين على السلطة في النيجر في يوليو الماضي بأنه انقلاب، وأعلنت نتيجة لذلك إلغاء مساعدات اقتصادية بقيمة 442 مليون دولار.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى لصحفيين «نحن نتخذ هذا الإجراء لأننا استنفدنا خلال الشهرين الماضيين كل الطرق المتاحة من أجل الحفاظ على النظام الدستوري في النيجر»، بحسب «فرانس برس».

وبدأت فرنسا سحب قواتها من النيجر امتثالًا لطلب قادة الانقلاب الذين أطاحوا الرئيس الموالي لباريس بمغادرة الدولة الواقعة غرب أفريقيا، على ما أعلن الجيش.

 «طلائع القوة غادرت»
وقال الناطق باسم رئاسة الأركان الفرنسية لوكالة «فرانس برس» إن «طلائع القوة غادرت»، مؤكدًا ما أعلنه جيش النيجر، الإثنين، عن أن كتيبة فرنسية قوامها 1400 عنصر ستبدأ المغادرة، الثلاثاء، بمواكبة القوات النيجرية.

-  «فرانس برس»: مغادرة طلائع القوة الفرنسية من النيجر
-  فرنسا تبدأ سحب قواتها العسكرية من النيجر

والخميس الماضي، أعلنت قيادة الأركان الفرنسية بدء سحب قواتها العسكرية المتمركزة في النيجر هذا الأسبوع. ونقلت «فرانس برس» عن مصدر رسمي، لم تسمه، قوله إن العملية ستنطلق بعدما شهد الوضع الأمني في البلاد «تدهورًا خلال الأيام الأخيرة». وسبق أن صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن آخر الجنود الفرنسيين سيغادرون النيجر بحلول نهاية العام الجاري.

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