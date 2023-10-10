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«فرانس برس»: مغادرة طلائع القوة الفرنسية من النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 12:38 مساء
«فرانس برس»: مغادرة طلائع القوة الفرنسية من النيجر
مدرعات وجنود فرنسيون في النيجر. (أرشيفية: الإنترنت)
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بدأت فرنسا سحب قواتها من النيجر امتثالا لطلب قادة الانقلاب الذين أطاحوا الرئيس الموالي لباريس بمغادرة الدولة الواقعة غرب أفريقيا، على ما أعلن الجيش.

وقال الناطق باسم رئاسة الأركان الفرنسية لوكالة «فرانس برس» إن «طلائع القوة غادرت»، مؤكدا ما أعلنه جيش النيجر، الإثنين، عن أن كتيبة فرنسية قوامها 1400 عنصر ستبدأ المغادرة، الثلاثاء، بمواكبة القوات النيجرية.

والخميس الماضي، أعلنت قيادة الأركان الفرنسية بدء سحب قواتها العسكرية المتمركزة في النيجر هذا الأسبوع. ونقلت «فرانس برس» عن مصدر رسمي، لم تسمه، قوله إن العملية ستنطلق بعدما شهد الوضع الأمني في البلاد «تدهورا خلال الأيام الأخيرة».

وسبق أن صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن آخر الجنود الفرنسيين سيغادرون النيجر بحلول نهاية العام الجاري.

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