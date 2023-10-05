فرنسا تبدأ سحب قواتها العسكرية من النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قيادة الأركان الفرنسية الخميس أنها ستبدأ سحب قواتها العسكرية المتمركزة في النيجر هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر رسمي، لم تسمه، أن العملية ستنطلق بعدما شهد الوضع الأمني في البلاد «تدهورا خلال الأيام الأخيرة».



ماكرون يعلن انسحاب بلاده من النيجر

وسبق أن صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن آخر الجنود الفرنسيين سيغادرون النيجر بحلول نهاية العام الجاري.

-مقتل 29 جنديا في هجوم غرب النيجر

-بعد شد وجذب.. «فرانس برس»: السفير الفرنسي يغادر النيجر

وكتبت قيادة الأركان في بيانها اليوم: «سنباشر عملية الانسحاب هذ الأسبوع، بشكل منتظم وآمن، بالتعاون مع النيجيريين».