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ارتفاع حصيلة قتلى القوات الكردية جراء قصف تركي على سورية إلى 20

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 10:59 صباحا
ارتفاع حصيلة قتلى القوات الكردية جراء قصف تركي على سورية إلى 20
مشيعو أفراد من قوات الأمن الكردية قُتلوا في غارة تركية بطائرة مسيرة في بلدة عامودا بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، في 7 أكتوبر 2023 (ا ف ب)
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قتل 20 عنصرا من القوات الكردية جراء قصف تركي استهدف مركزهم في شمال شرق سورية بعد منتصف ليل الأحد - الإثنين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكثفت تركيا غاراتها الجوية عبر الحدود ضد أهداف كردية في شمال شرق سورية وشمال العراق ردا على هجوم في أنقرة أدى إلى إصابة شرطيين الأحد 1 أكتوبر، وأعلن فرع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون «منظمة إرهابية»، مسؤوليته عن أول هجوم يستهدف العاصمة التركية منذ 2016، حسب وكالة «فرانس برس».

وقامت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو التركي، باستهداف مركز تدريب تابع لقوى الأمن الداخلي «الأسايش»، في كوغرات بريف المالكية بمحافظة الحسكة، أسفر عن مقتل 20 شخصا.

وأعلنت قوات الأمن الداخلي فجر الإثنين «قامت طائرة حربية تابعة لدولة تركيا باستهداف مركز لقواتنا مما أدى إلى استشهاد عدد من أعضاء قواتنا وإصابة آخرين» من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتعهد وزير الخارجية التركي «هاكان فيدان» بالرد على منفذي الهجوم، وبدأت الضربات التركية على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق منذ الأحد بعد إصابة شرطيان في أنقرة.

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