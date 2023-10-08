الرئيس الإيراني يتحدث إلى قادة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتصالات بقادة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران الأحد، غداة العملية التى بدأتها حركة «حماس» ضد الاحتلال الإسرائيلي انطلاقًا من قطاع غزة.

وأفادت وكالة «إرنا» أن «الرئيس رئيسي بحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة التطورات في فلسطين»، مشيرة إلى أنه أجرى اتصالًا كذلك برئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وفق «فرانس برس».

ونفذت حركة «حماس» الفلسطينية أمس عملية مباغتة حملت اسم «طوفان الأقصى» استهدفت الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة وتسلل مئات من مقاتليها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أسرت عددًا كبيرًا من المدنيين والجنود، وقدر موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي عدد الأسرى بـ«حوالي مئة شخص»، بينما لم تقدم السلطات أي أرقام رسمية بعد.

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 600 قتيل

ونقلت قناة «الجزيرة» اليوم عن وزارة الصحة الإسرائيلية تأكيدها بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 600 قتيل، منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة «حماس» الفلسطينية، فضلا عن تسجيل أكثر من ألفي إصابة.

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- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن نيته إجلاء السكان في محيط غزة خلال 24 ساعة

وتستمر الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة منذ الساعات الأولى من أمس السبت. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة، بعدما نشر عشرات الآلاف من جنوده، لقتال المقاومين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، دانيال هغاري، للصحفيين: «مهمتنا خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة». وأكد هغاري أن القتال مستمر لـ«إنقاذ الرهائن» الذين يحتجزهم المقاومون الفلسطينيون في أراضي فلسطين المحلتة، مضيفًا: «هناك عشرات آلاف من الجنود المقاتلين. سنصل إلى كل تجمع، حتى نقتل كل إرهابي في إسرائيل»، وفق نص كلامه.