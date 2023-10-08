جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن نيته إجلاء السكان في محيط غزة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة، بعدما نشر عشرات الآلاف من جنوده، لقتال المقاومين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة، ضمن عملية «طوفان الأقصى».

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، دانيال هغاري، للصحفيين: «مهمتنا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكد هغاري أن القتال مستمر لـ«إنقاذ الرهائن» الذين يحتجزهم المقاومون الفلسطينيون في أراضي فلسطين المحلتة، مضيفا: «هناك عشرات آلاف من الجنود المقاتلين. سنصل إلى كل تجمع، حتى نقتل كل إرهابي في إسرائيل»، وفق نص كلامه.