بوتين ينتقد الغرب ويعتبر أن مهمة روسيا تتمثّل بتأسيس «عالم جديد»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن مهمة بلاده تتمثل في بناء عالم جديد، وهاجم الهيمنة الغربية، معتبرًا أن هجوم بلاده على أوكرانيا يندرج تحت هذا السياق.

وأفاد بوتين خلال منتدى «فالداي السياسي» في روسيا أن بلاده تواجهها خصوصًا «نواجه مهمة بناء عالم جديد»، مؤكدا «شهد العالم تغيرات خطيرة خلال العشرين سنة الماضية، والوقت يضغط علينا لمواجهة تغيرات النظام العالمي».

ليست هذه المرة الأولى التي ينتقد الرئيس الروسي الغرب؛ إذ استنكر في وقت سابق ما وصفها بالطموحات الإمبريالية لحلف شمال الأطلسي، متهمًا التحالف العسكري الغربي بالسعي لتأكيد «هيمنته» من خلال النزاع الأوكراني.

وقال موقع «روسيا اليوم» إن بوتين وجه «انتقادات شديدة اللهجة للغرب، ولسياسة الهيمنة التي يفرضها على دول العالم»، مؤكدا أن «الحضارة في مفهومنا متنوعة ومختلفة للغاية» وأنه «من الواجب الخروج من الحلقة المفرغة التي فرضها الغرب بغية السيطرة على الفكر الإنساني».

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وتساءل الرئيس الروسي موجها خطابه للغرب: من انتم؟ ومن أعطاكم هذا الحق؟ مضيفا: الغرب يحاول استبدال القانون الدولي بقواعد يضعونها بأنفسهم، وزملاؤنا في الولايات المتحدة والغرب يحاولون أن يعلّموا الغير كيفية التعامل مع هذه القواعد، وفق «روسيا اليوم».