بوتين يزور الصين في أكتوبر بدعوة من شي جينبينغ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أنه سيزور الصين في أكتوبر بدعوة من نظيره الصيني شي جينبينغ، في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022.

عبر بوتين عن «سروره» لقبول هذه الدعوة وذلك خلال اجتماع في روسيا مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي بحسب صور بثها التلفزيون الروسي. وكان قد أعلن سابقًا عزمه زيارة الصين للمشاركة في منتدى «الحزام والطريق» الذي يضم قادة دوليين، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين «سيستقبل بوتين اليوم (الأربعاء) وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي يقوم بزيارة إلى روسيا» تستغرق أربعة أيام.

توطيد العلاقات بين موسكو وبكين

والإثنين الماضي التقى وانغ نظيره الروسي سيرغي لافروف. وتوطدت العلاقات بين موسكو وبكين في السنوات الأخيرة، خصوصًا في سياق النزاع الدائر في أوكرانيا والذي دفع موسكو إلى الانفتاح على آسيا بعد العزلة التي فرضها عليها الغرب.

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وبحسب بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية الصينية، أكد وانغ موقف بكين بشأن الحرب الأوكرانية والذي يدعو إلى إجراء محادثات سلام، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. يذكر أن الرئيس الصيني أعلن من موسكو في مارس أن العلاقات بين البلدين «تدخل حقبة جديدة».